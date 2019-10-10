 "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов для поездов на Донбасс

В целом срок предварительной продажи билетов увеличен на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда "Интерсити+" №712/711 Киев - Константиновка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В частности, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда:
- №10/9 Киев - Мариуполь;
- №20/19 Киев - Лисичанск;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №70/69 Львов - Мариуполь;
- №84/83 Киев - Мариуполь;
- №92/91 Одесса - Константиновка;
- №96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут;
- №116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск;
- №124/123 Киев - Константиновка;
- №126/125 Киев - Константиновка;
- №138/137 Хмельницкий - Лисичанск;
- №140/139 Днепр - Лисичанск;
- №142/141 Львов - Бахмут;
- №142/141 Одесса - Мариуполь;
- №205/206 Покровск - Харьков;
- №215/216 Покровск - Новоалексеевка.
В компании напомнили, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн, а предварительная продажа билетов на первые сутки продаж начинается с 08:00.