[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.6 26.88
 Транспорт
  416  0
Все про:билеты (174) поезд (679) Укрзализныця (2432) Донбасс (482)

 "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов для поездов на Донбасс

Билеты на поезда, курсирующие в направлении Луганской и Донецкой областей, теперь можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда.

В целом срок предварительной продажи билетов увеличен на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда "Интерсити+" №712/711 Киев - Константиновка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда:

  • №10/9 Киев - Мариуполь;
  • №20/19 Киев - Лисичанск;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №70/69 Львов - Мариуполь;
  • №84/83 Киев - Мариуполь;
  • №92/91 Одесса - Константиновка;
  • №96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут;
  • №116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск;
  • №124/123 Киев - Константиновка;
  • №126/125 Киев - Константиновка;
  • №138/137 Хмельницкий - Лисичанск;
  • №140/139 Днепр - Лисичанск;
  • №142/141 Львов - Бахмут;
  • №142/141 Одесса - Мариуполь;
  • №205/206 Покровск - Харьков;
  • №215/216 Покровск - Новоалексеевка.

В компании напомнили, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн, а предварительная продажа билетов на первые сутки продаж начинается с 08:00.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153249
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский нормандская четверка правоохранительные органы пресс-конференция США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх