 Коболев предложил оплатить долги поставщиков тепла из местных бюджетов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава НАК подчеркнул важность этого вопроса для завершения анбандлинга "Нафтогаза" (отделения функции транспортировки газа и создания независимого оператора ГТС).

"Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться – ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные небалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит – нельзя назвать европейским", – подчеркнул Коболев.

В связи с этим глава НАК предложил перенести ответственность за отбор газа предприятиями ТКЭ с облгазов на "Нафтогаз".

"Чтобы решить эту проблему, "Нафтогаз" согласен перейти к модели, при которой мы, как большая государственная компания, будем ответственность за отборы всех тепловиков. В то же время, в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип – если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул у муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия", – пояснил Коболев.

"Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками, и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа", – добавил глава "Нафтогаза".