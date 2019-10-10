 Маркарова и Аваков на испытательном сроке до конца года, – Зеленский

Об этом глава гсоударства заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всем правоохранителям, сказал откровенно: реальные дела, эффективные дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – мы всех уволим", – заявил Зеленский.

По словам президента, это также касается министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксаны Маркаровой, работавших в составе предыдущего правительства.

"У нас есть министр финансов госпожа Маркарова. Она – профессиональный человек. Если она будет в криминальном деле, если она будет "загрязненным" человеком, если она не будет выполнять свою работу, то премьер-министр – и он получит от меня поддержку – заменит министра финансов", – сказал Зеленский.

Напомним, президент вносит представление о назначении Верховной Радой премьер-министра, вносит кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел.