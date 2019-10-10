 Милованов назначил двух советников по приватизации (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Начинаем двигаться по "Укрспирту". Это один из самых коррумпированных и криминальных направлений. Сегодня был назначен мой советник по вопросу "Укрспирта" Сергей Блескун. "Укрспирт" будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизировать. Над деталями концепции работаем", – сообщил Милованов.

Министр также привел официальную биографию нового советника, согласно которой Сергей Блискун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годы работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, кроме того, старшим советником министра по вопросам корпоративного управления госпредприятий и приватизации назначен Андрей Бойцун.

Последние три года он работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ (SAGSUR), где занимался вопросами корпоративного управления и приватизации. В 2016-2018 годах Бойцун был независимым членом Комитета по назначениям, который отвечает за отбор членов наблюдательных советов крупнейших госпредприятий.

Ранее работал директором по исследованиям в "Центре экономической стратегии, был советником председателя правления "Нафтогаза Украины". Также он является разработчиком реформы корпоративного управления "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Укрпочты" и государственных банков.

Как сообщалось, ранее новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун заявил, что в пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли, а соответствующий законопроект может быть принят уже к концу года.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.