 Зеленский отрицает связь между увольнением Данилюка и делом "Приватбанка"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не согласен с господином Данилюком. Думаю, Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда относился к нему очень хорошо… Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "Приватбанка". Думаю, это было некорректно", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что во время подписания заявления вопрос о том, что увольнение связано с "Приватбанком", Данилюк не поднимал.
"Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно, что он действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", – сказал глава государства.
При этом Зеленский признал, что между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом существовали сложные отношения.
Зеленский подчеркнул, что Данилюк написал заявление об увольнении перед визитом украинской делегации в США, и, по его мнению, тот ожидал, что заявление не будет удовлетворено.
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Как сообщалось, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Данилюк назвал одной из главных причин его отставки ситуацию с возможной отменой национализации "Приватбанка", а также конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.
Напомним, Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года по май 2018 года и непосредственно участвовал в процессе национализации "Приватбанка".