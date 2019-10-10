 "Хмельницкгаз" открыл седьмой Центр обслуживания клиентов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"За три года газораспределительная компания открыла семь центров обслуживания клиентов в областном центре и крупных райцентрах региона. Хмельницкая область стала одной из первых областей в Украине, где почти 80% потребителей газа получают услуги в современных центрах обслуживания клиентов по месту жительства", - сообщает компания.

"С каждым годом" Хмельницкгаз "становится еще более клиентоориентированной и сервисной компанией", - информирует председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко.

"Так открытие уже седьмого центра обслуживания потребителей газа на Хмельнитчине - событие, важное как для нас, газовиков, так и для потребителей. Ведь десятки лет мы стремились совершенствовать клиентский сервис и привести его в соответствие с мировыми стандартами и требованиями, и нам это удается", - добавил он.

Целый ряд нововведений реализовано в Изяславском центре обслуживания клиентов: помощь специалистов в пользовании новыми современными онлайн-сервисами, регистрация в Личном кабинете, профессиональные консультации менеджеров и тому подобное. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"В наших центрах обслуживания клиентов нам удается сочетать в просторных помещениях весь спектр услуг: от расчетов за газ в процесс присоединения к газовым сетям, изготовление проектной документации и т.д", - информирует начальник управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец.

"Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы полностью аннулировали прежние очереди. А еще - создали потребителям комфортные условия пребывания, удовлетворяет все потребности, особенно клиентов почтенного возраста", - сказала Стрелец.

Современные технологии обслуживания и доступность ЦОКив дают возможность сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе всех нововведений на газовом рынке страны, отмечает "Хмельницкгаз".