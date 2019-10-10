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 Банкам упростили доступ к данным об арестованных и заложенных по кредитам авто

Банки получили возможность работать с Государственным реестром обременений движимого имущества с помощью API, что снизит затраты на поиск информации по обременениям движимого имущества потенциального клиента.

Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос ДРОРМ (Государственный реестр обременений движимого имущества – ред.) решен. В результате нескольких встречей с Минюстом и ГП "НАИС" (ГП "Национальные информационные системы") банки получили возможность работать с Государственным реестром обременений движимого имущества с помощью API", – сообщила Коробкова.

По словам главы банковской ассоциации, преимуществом такого способа является скорость, удобство, простота доступа и снижение расходов. Так, оплата за услугу осуществляется авансовым платежом. Стоимость единичного запроса – около 30 коп., тогда как ранее подобную информацию можно было получить только путем выдержки их реестра, стоимость которой сейчас составляет 40 грн.

"Таким образом, банки смогут значительно уменьшить временные и финансовые затраты на поиск информации по обременениям движимого имущества потенциального клиента, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества и скорости предоставления банковских услуг", – добавила Коробкова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153219
 
 
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