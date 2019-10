 Зеленский допустил мировое соглашение с Коломойским по "Приватбанку" (обновлено)

Об этом Зеленский заявил во время брифинга с журналистами, сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что с ним (Коломойским) нужно говорить по этому вопросу. Я считаю, что весь этот вопрос должны решать, …, нужно было взять международных независимых экспертов, которые должны нажать и решить этот вопрос", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, это нужно сделать для того, чтобы никто не сомневался в объективности решения вопроса спора Украины с бывшими владельцами "Приватбанка".

Президент добавил, что в Украине есть проблемы с независимостью судов, что может негативно повлиять на судебное разбирательство с бывшими собственниками "Приватбанка".

"У нас есть проблемы с судами, с честностью суда, с независимости суда. Я не имею как президент влияния на суд", – сказал Зеленский.

Он заявил, что когда МВФ поднял вопрос "Приватбанка" представители Фонда не хотели, чтобы президент Украины влиял на суд в этом вопросе. "Мы понимаем, что вы это не можете сделать", – сказал Зеленский.

"Он знает мою позицию. Что в вопросе "Приватбанка", единственное, что мы поднимали, он знает мою позицию – это государственная позиция. Я буду защищать Украину", – сказал Зеленский о Коломойском.

При этом президент допусти проигрыш в судах споров Игорем Коломойским по "Приватбанку" в отсутствие досудебных договоренностей, передает Интерфакс-Украина.

"В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one", – сказал Зеленский.

В то же время президент указал, что не получил поддержку по данной позиции.

"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми я должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста – НБУ, Коломойский, суд. Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен" – сказал Зеленский.

Президент также допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам банка из государственного бюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.

Как сообщалось, накануне Хозяйственный суд Киева назначил на 17 октября дебаты между сторонами в деле по иску экс-акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года с Минфином.

Читайте также: Данилюк назвал одной из причин своей отставки ситуацию с "Приватбанком"

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Кроме того, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.