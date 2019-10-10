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Все про:сигареты (123) Антимонопольный комитет (741) штраф (400)

 АМКУ оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиардов гривен четырех крупнейших производителей табачных изделий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Штраф вынесен по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции крупнейшими производителями табачных изделий: "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина"; "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина"; "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн"; "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания" В.А.Т.- Прилуки" и дистрибьютором "ТЕДИС Украины".

АМКУ признал поведение этих компаний согласованным, в результате чего на рынке продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

"На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто невозможным их появление на этом рынке", – сообщает АМКУ.

По данным АМКУ, в 2011-2012 годах каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему для всех – "Тедис Украина".

Как следствие, в 2013 году "Тедис Украина" становится монополистом на рынке с долей 99,43%.

"Одновременно указанные производители установили похожие критерии к потенциальным покупателям (в т. ч. поставка (доставка) сигарет в отдаленные районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования", – сообщает АМКУ.

В 2012-2015 годах именно ООО "Тедис Украина" не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58% объема сигарет путем самовывоза или по частям, то есть без всякой доставки покупателям), сообщает АМКУ. Однако производители никак на это не реагировали.

За совершенные нарушения наложены штрафы на:

  • "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;
  • "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;
  • "Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;
  • "Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;
  • "Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;
  • "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;
  • "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.

АМКУ оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда 01
АМКУ оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда 02

В свою очередь в компании "Тедис Украина" отрицают обвинения со стороны АМКУ в нарушении законодательства о защите економичноӥ конкуренциӥ в виде антиконкурентных согласованных действий.

"Решение Антимонопольного комитета принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям... "Тедис Украина" не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его, согласно действующему законодательству", – заявили в компании.

Это уже второе дело о монополии на оптовом рынке сигарет Украины.

Как сообщалось, в декабре 2016 года АМКУ наказал "Тедис Украина" штрафом в размере 431 млн грн, из которых фирма заплатила только 300 млн грн.

В том расследовании АМКУ вообще не затрагивал роль производителей в создании монополии и сумма штрафа была в несколько раз меньше возможной по закону.

Поэтому Загребельская обратилась к председателю АМКУ со служебной запиской о необходимости открытия дела против четырех производителей за монополизацию сигаретного рынка ООО "Тедис Украина". После этого и была открыто новое дело, которое сейчас рассматривается Комитетом.

В тот период Генеральная прокуратура вела уголовное производство в отношении "крышевания" должностными лицами АМКУ монополиста "Мегаполис Украина", тогда уже переименованного в "Тедис Украина". В материалах дела было указано, что Юрий Терентьев и его предшественник Николай Бараш осуществляли "прикрытие противоправной деятельности" сигаретного дистрибьютора и производителей.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153208
 
 
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Теперь все просто - ждем повышения цен. Штраф они будут отбивать с простого народа.
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Долбо зе правительство раньше акцизом задушит.
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Кому какое дело, как до меня доходят сигареты? Главное налоги платят, бюджет наполняют, зарплату платят белую. На лицо передел рынка.
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