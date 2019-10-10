 Крупнейшие трейдеры мира прогнозируют снижение цен на нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По их оценке, баррель Brent в течение ближайшего года не подорожает выше $60 за баррель в течение следующих 12 месяцев.

На Vitol, Trafigura и Gunvor приходится около 15% мировых поставок нефти, или 14 млн баррелей в сутки, отмечает FT.

Гендиректор Vitol Рассел Харди считает, что в ближайшие 12 месяцев Brent будет торговаться в пределах от $50 до $60 за баррель, поскольку торговая война США и Китая будет давить на котировки. "Без разрешения этого конфликта тенденция на рынке будет сохраняться "медвежьей"", - сказал он.

Глава Trafigura Джереми Уайр предположил, что через год котировки будут ниже нынешних. На момент написания новости Brent торговалась в Лондоне на уровне $57,9 за баррель. Котировки упали примерно на $10 после атаки беспилотников на крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В связи с этим появились предположения, что ОПЕК и России придется пойти на новые сокращения добычи ради стабилизации цен, пишет FT.

9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.