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 НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Святашу из-за долгов перед "Укрсиббанком" (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро Украины 9 октября сообщило о подозрении экс-нардепу о внесении недостоверных сведений в декларацию государственного чиновника.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществляется в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно – вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого", – сообщает НАБУ.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронной декларациях 2015 и 2016 годах факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрcиббанк".

"В частности, речь идет о таких суммах: в декларации 2015 года – $149,97 тыс. и 149,66 тыс. евро; в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и 450,36 тыс. евро", – сообщает НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Как сообщалось, 8 октября прокуратура Киева объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153202
 
 
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