 ГБР проводит обыски на Львовской таможне

Об этом в Facebook сообщает замдиректора ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и в отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - сообщает Варченко.

Правоохранители разоблачили схему ввоза в Украину из ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам.

"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее $400 тысяч. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур", - сообщила Варченко.

По ее данным, схема выглядела так: предприятие-импортер заказывает брендовую одежду в странах ЕС , а когда оно доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - секондхенд.

"Такая одежда попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1 млн грн с каждой партии товара", - объяснила Варченко.

По данным следствия, чиновники таможни по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.