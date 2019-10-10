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 ГБР проводит обыски на Львовской таможне

Государственное бюро расследований проводит обыски на Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Facebook сообщает замдиректора ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и в отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - сообщает Варченко.

Правоохранители разоблачили схему ввоза в Украину из ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам.

"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее $400 тысяч. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур", - сообщила Варченко.

По ее данным, схема выглядела так: предприятие-импортер заказывает брендовую одежду в странах ЕС , а когда оно доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - секондхенд.

"Такая одежда попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1 млн грн с каждой партии товара", - объяснила Варченко.

По данным следствия, чиновники таможни по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153193
 
 
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