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Все про:конкурс (233) суд (2005) месторождение (89) ДТЭК (594) Укрнефтебурение (1)

 Компания Коломойского через суд отменила признание компании Ахметова победителем конкурса на разработку Зинковского участка

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" (УНБ) о признании противоправным распоряжения правительства об определении ДТЭК (Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация") победителями конкурса по разработке Зинковского участка (Одесская и Полтавская обл.) на основании соглашения о разделе продукции (СРП).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие решение суда от 26 сентября по иску "Укрнефтебурение" к Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения СРП обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 7 октября.

"Признать противоправным и отменить абзац 3 Распоряжения КМУ от 5 июля 2019 года № 507-р "Об определении победителей конкурсов на подписание соглашений о разделе продукции", а именно абзац об определении "Ойл енд газ оверсиз трейдинг Би Ви" и ООО "Нефтогазэксплуатация" – победителями конкурса на подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Зинковский", – отмечено в тексте решения суда.

В своем иске УНБ просило суд признать противоправной норму постановления правительства №1183 (от 18 декабря 2018 года, об объявлении конкурса на Зинковский участок), согласно которой специально созданная для участия в конкурсе компания должна предоставить информацию об опыте, технических и финансовых возможностях юрлица, который является ее основателем. По мнению истца, такая норма противоречит закону "О соглашениях о разделе продукции" (ст.7).

"Истец считает, что обжалуемая формулировка противоправно позволяет принять участие в конкурсе новосозданному лицу, который не имеет опыта работы в отрасли использования недр, что противоречит закону "Об СРП" по части обязательного наличия опыта", – отмечено в тексте.

По мнению УНБ, среди других критериев межведкомиссия должна была учитывать опыт самого участника конкурса, а не его основателя.

Суд в ходе рассмотрения дела признал противоправность данной нормы и пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В частности, суд признал противоправным положение о предоставлении информации о юрлице-основателе участника конкурса, положение об определении Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация" победителями конкурса по Зинковскому участку, обязал межведкомиссию повторно рассмотреть зарегистрированные заявки участников по нему, а Кабмин - повторно рассмотреть предложения межведкомиссии.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, ее крупнейшими акционерами являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и "Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%.

Народный депутат Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки. В начале июля Кабмин одобрил результаты конкурсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153174
 
 
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А что,зря Игорь Валерьевич Голобородька презедентом сделал? Теперь можно и за конкурентов по бизнесу приняться.
Хотя я этому рад, пусть пауки пожрут друг друга.
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Зря радуетесь. Они не жрут друг друга. У них перераздел за наш счет.
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Цікаво, а Каломойський ходить на футбол? Єслі да, то (не дай боже канєчно) зможуть потім розпізнати по годиннику.
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Да драка неплохая за месторождения нефти и газа, а где здесь интересы населения , а нам предстоит или платить по ценам выше европейских по формуле Дюссельдорф + или замерзнуть.
Почему не добывает газ месторождения принадлежащему всему народу согласно Конституции гос.компания как в например Норвегии - высокодоходная компания платящая налоги в своей стране ведь в мире все уже выдумано только применяй, а в украине допускают до конкурсов офшорные компании принадлежащие олигархам, какой смысл в этом для государства?, если чиновники не работают на олигархов, а это коррупция.
Почему не добывает газ гос.копания "нафтогаз" или другое какое публичное акционерное общество, где часть акций принадлежат государству, а часть акций торгуется публично по рыночной цене на украинской фондовой бирже вот вам и деньги на инвестиции и вообще если в том же коррумпированном Навтогазе 75% прибыли должно принадлежать государству, но тот же Кобелев все равно крадет и остается при новой власти , а договор по которому трудно уволить с ним был выписан еще Абромяучесом с иностранным гражданством и латифундистом, то все равно при не коррумпированной власти месторождения могут использоваться в интересах народа, а сейчас имущество народа описано чеными натариусами от коррумпированных чиновников в пользу офшоров, а сам народ сгоняют в резервации без тепла если незаплатишь последнюю копейку.
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