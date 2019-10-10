 Компания Коломойского через суд отменила признание компании Ахметова победителем конкурса на разработку Зинковского участка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие решение суда от 26 сентября по иску "Укрнефтебурение" к Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности, а также к межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения СРП обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 7 октября.

"Признать противоправным и отменить абзац 3 Распоряжения КМУ от 5 июля 2019 года № 507-р "Об определении победителей конкурсов на подписание соглашений о разделе продукции", а именно абзац об определении "Ойл енд газ оверсиз трейдинг Би Ви" и ООО "Нефтогазэксплуатация" – победителями конкурса на подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Зинковский", – отмечено в тексте решения суда.

В своем иске УНБ просило суд признать противоправной норму постановления правительства №1183 (от 18 декабря 2018 года, об объявлении конкурса на Зинковский участок), согласно которой специально созданная для участия в конкурсе компания должна предоставить информацию об опыте, технических и финансовых возможностях юрлица, который является ее основателем. По мнению истца, такая норма противоречит закону "О соглашениях о разделе продукции" (ст.7).

"Истец считает, что обжалуемая формулировка противоправно позволяет принять участие в конкурсе новосозданному лицу, который не имеет опыта работы в отрасли использования недр, что противоречит закону "Об СРП" по части обязательного наличия опыта", – отмечено в тексте.

По мнению УНБ, среди других критериев межведкомиссия должна была учитывать опыт самого участника конкурса, а не его основателя.

Суд в ходе рассмотрения дела признал противоправность данной нормы и пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В частности, суд признал противоправным положение о предоставлении информации о юрлице-основателе участника конкурса, положение об определении Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация" победителями конкурса по Зинковскому участку, обязал межведкомиссию повторно рассмотреть зарегистрированные заявки участников по нему, а Кабмин - повторно рассмотреть предложения межведкомиссии.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, ее крупнейшими акционерами являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и "Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%.

Народный депутат Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки. В начале июля Кабмин одобрил результаты конкурсов.