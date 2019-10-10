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 Экспортные поставки сахара из Украины могут составить 300 тысяч тонн

По оценкам НАСУ "Укрсахар", экспортные поставки сахара из Украины в 2019/2020 маркетинговом году ожидаются на уровне 300 тыс. тонн сахара.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрсахара" сообщает БизнесЦензор.

Ассоциация сообщает, что за рынки Средней Азии украинским производителям придется существенно побороться с Россией, которая ожидает перепроизводство сахара в текущем сезоне.

По результатам 2018/2019 МГ лидером по экспорту сахара стал ООО "Радеховский сахар" отгрузив 138,5 тыс. т сахара на сумму $ 46,3 млн.

Второе место в рейтинге заняла ЧАО "Продовольственная компания "Подолье" - 74,5 тыс. т ($ 26,6 млн). Третья ступень закрепилось за ОАО "Теофипольский сахарный завод" - 35,7 тыс. т сахара ($ 14,0 млн).

"И хотя экспорт сахара за маркетинговый год сократился почти на треть, существенных изменений в рейтинге экспортеров не произошло. Лидерство, как и в прошлом году, осталось за "Радеховским сахаром", а вот "Продовольственная компания "Подолье" смогла улучшить свои позиции, вытеснив "Цукорагропром" со второго на четвертое место", - прокомментировала заместитель председателя правления "Укрсахара" Руслана Яненко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153169
 
 
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