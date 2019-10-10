 Зеленский обещает до 1 ноября результаты по резонансным коррупционным делам

Об этом Зеленский заявил во время брифинга с журналистами, сообщает БизнесЦензор.

"1 ноября, если правоохранители, ну, я им честно сказал – до конца года. Но контрольный чек-пойнт - 1 ноября. Они должны несколько громких дел, круг которых мы обговорили на совещании, они должны показать результат", - сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, как раньше останавливалось расследование нашумевших преступлений.

"Чтобы дело не расследовали, его делили на куски. И отправляли в разные правоохранительные органы", - сказал Зеленский. Это делалось, по словам Зеленского, чтобы дело никогда не было расследовано.

"Сейчас мы собираем каждое дело, начинаем собирать из каждого", - заявил Зеленский. Он также пожаловался на особые отношения между различными правоохранительными структурами.