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 "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировал 2 миллиона тонн аммиака

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировало второй миллион тонн аммиака.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрхимтрансаммиака" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 20 часов 17 минут 8 октября 2019 государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировало второй миллион тонн аммиака жидкого через аммиакопровод "Тольятти-Одесса", - говорится в сообщении.

Это на 47 дней раньше, чем планировалось и на 34 дня раньше, чем в прошлом году.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, который является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153159
 
 
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