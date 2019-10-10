 Фонд гарантирования предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех активов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законодательные инициативы направлены на то, чтобы вынудить прежних акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц и его руководителей возместить нанесенный ущерб.

ФГВФЛ, в частности, предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех его активов. Непогашенные требования кредиторов после продажи активов и завершения ликвидации банка предлагается взыскивать с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей финучреждения. Законодательными инициативами предусмотрена возможность внесудебного урегулирования, включая уступку прав требования и заключение мирового соглашения.

Средства, которые будут взысканы со связанных лиц уже после завершения ликвидации банка, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в очередности, которая определена законом " О системе гарантирования вкладов физических лиц ".

При этом акционеры и связанные с банком лица будут отвечать за убытки всем своим имуществом, говорится в сообщении.

В 2014-2017 гг. Национальный банк Украины принял решение о выведении с рынка 96 банков.