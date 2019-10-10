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Все про:США (2404) миллиардеры (114) Трамп (404)

 Трам потерял 16 позиций в рейтинге богатейших американцев журнала Forbes

Президент США Дональд Трамп значительно ухудшил свою позицию в рейтинге богатейших американцев, ежегодно публикуемом журналом Forbes.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Глава государства занимает в новом списке 275-е место, что на 16 позиций ниже, чем годом ранее. С начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек.

Лидером нового рейтинга стал основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценено в 114 млрд долларов.

У президента США этот показатель составил 3,1 млрд долларов (в пересчете - 2,82 млрд евро), как и годом прежде. Таким образом, Трамп является богатейшим главой государства в истории Соединенных Штатов и наиболее состоятельным из текущих участников президентской гонки 2020 года.

Forbes оценивает доход Трампа от лицензионных сделок в области недвижимости в 80 млн долларов в текущем году. Это примерно вдвое меньше, чем в 2018-м. При этом президент США почти не получает прибыли от продажи товаров, несущих на себе его фамилию. Кружки, футболки, галстуки с этой надписью ежегодно приносили ему около 14 млн долларов до прихода в Белый дом.

В январе Трамп рассказал о больших финансовых потерях за время своего президентства. Речь идет о "невероятных цифрах", заявил глава государства в интервью The New York Times. При этом президент подчеркнул, что любит свою работу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153153
 
 
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