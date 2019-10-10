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 Фонд гарантирования продал харьковский ТРЦ "Магеллан" за 250 миллионов

9 октября Фонд гарантирования провел "английский" аукцион по продаже харьковского ТРЦ "Магеллан" площадью 110 тыс кв м, который принадлежит "ВТБ Банку".

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Победителем аукциона стало частное предприятие "Золотая нива 1", которое предложило 245,9 млн грн.

В госреестре учредителем ЧП "Золотая нива 1" указан Глобенко Сергей.

Ранее "ВТБ Банк" получил ТРЦ "Магеллан" от структур бизнесмена Анатолия Юркевича в счет погашения долга.

Проект ТРЦ предусматривает 2 очереди строительства: первая – площадью 40 тыс. кв.м (уже введена в эксплуатацию), вторая очередь – 66 тыс. кв.м (еще не введена в эксплуатацию).

В указанный лот, который продал Фонд гарантирования, входила также доля в уставном капитале ООО "Гермес Риал Эстейт".

В мае Фонд гарантирования выставлял на продажу харьковский ТРЦ "Магеллан" по цене 779,3 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на компанию Jones Lang LaSalle (JLL), вторую очередь ТРЦ площадью 53,5 тыс. кв. м планировалось ввести в 2012 году, потом сроки отодвинули на 2013 год, однако в итоге введение так и не состоялось.

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153144
 
 
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