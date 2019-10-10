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 Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору (обновлено)

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), сообщила госуполномоченный АМКУ Мария Процишен.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, дата рассмотрения заявления Bakcell будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

В свою очередь глава российской группы компаний МТС, дочерней компанией которой является "Vodafone Украина", Алексей Корня заявил, что конкретных решений о продаже украинской "дочки" у компании пока нет.

"Конкретных сделок сейчас на столе нет. Подача требования является техническим моментом, не свидетельствующим о сделке", – заявил глава МТС.

При этом, по словам главы МТС, оператор смотрит на разные возможности развития в отношении международной стратегии.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания Azercell, однако она не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153137
 
 
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Я відрегулював свої відносини з ними. У водафон мінус 1 клієнт. І сподіваюсь, що завдяки моїм відгукам ще хтось передумав брати їх пакети.
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вудуфон не просто лайно а лайнище с большой буквы л. Они каждый месяц поднимают цены, и как в старые времена воруют деньги. у меня и сейчас вторая карта в телефоне этот конченый вудуфон. Но эту карту не пополняю, она работает только на прием звонков. Выберу время и перейду со своим номером на другого оператора. В общем эта кочненая мтс-вудафона с такой политикой не то что новых потребителей приобретут , но и оставшиеся уйдут к другим операторам.
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Здесь больше вопросов к государственным регуляторам в этой сфере хозяйствования, чем к обнаглевшим моральным уродам из компании "Vodafone Украина". И этих вопросов уже накопилось вагон и маленькая тележка.
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Совет форумчанПравила форума
 
Користувався певний час водафоном, у них інтернет безлім був. Якість лайно, точку роздачі не включай, бо заблокують рахунок, оператори- хами, яких світ не бачив. Постійні підключення усілякої платної херні без мого відома. Знаєш що на це оператор відповів? "Ми нічого не підключаємо, навіть не знаємо що це, ви мамі підключили, натиснувши в інтернеті якусь рекламу".
А коли я почав копати, що за хрінь, то дізнався, що всі ті платні послуги надаються на основі договору між Водафоном та якоюсь ФОП (власник жінка). Після того я залишив розгромний відгук та припинив свої відносини з цим недооператором злодієм.
А ще, вони не присилають смс про закінчення терміну дії пакету, і коли ти невчасно поповнюєш, то знімається 10 гривень на денний пакет, а не 100 на місячний. І через 10 днів ти дізнаєшся, що потрібно поповнити знову, так як не було повної суми на рахунку (100-10=90)
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Здесь больше вопросов к государственным регуляторам в этой сфере хозяйствования, чем к обнаглевшим моральным уродам из компании "Vodafone Украина". И этих вопросов уже накопилось вагон и маленькая тележка.
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Я відрегулював свої відносини з ними. У водафон мінус 1 клієнт. І сподіваюсь, що завдяки моїм відгукам ще хтось передумав брати їх пакети.
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вудуфон не просто лайно а лайнище с большой буквы л. Они каждый месяц поднимают цены, и как в старые времена воруют деньги. у меня и сейчас вторая карта в телефоне этот конченый вудуфон. Но эту карту не пополняю, она работает только на прием звонков. Выберу время и перейду со своим номером на другого оператора. В общем эта кочненая мтс-вудафона с такой политикой не то что новых потребителей приобретут , но и оставшиеся уйдут к другим операторам.
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згоден, ця компанія не дружня до клієнтів. це взгалі як небо та земля - цей вудуфон та колишня user-friendly UMC.
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ЮЕмСі був моїм першим оператором, Сім-сім сім'я. Купляв пакет (як зараз пам'ятаю) за 150 гривень. Коли переходив на Київстар (збиткі через вхідні дзвінки), то продав за 30 гривень. А долар тоді був у районі 5 гривень)
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Владіславе, згоден з вами, але ще додам таке - окрім відношення офісних МТС до кліентів як до лайна або курячого помету, ця шаражка зараз належить беніфіцірам з РФ. Цензор збрехав про міжнарожну группу "МТС" - це є "АФК-Система" Російська федерація.
Вони вже давно "забили" на розвиток послуг в Україні, тільки підримують цей бізнес з метою продажу, по слідам "Сбєра".
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Ну если Водафон плохой, то шож тогда говорить за кучмостар........
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кучмастарт на порядок дружелюбнее к клиентам и дешевле. это факт.
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Київстар норм. Оператори ввічливі, за 100гривень пакет 9 гіг на місяць і безлім у ютубі. Правда є місця, де немає не те що 3-4g, а й едж. Проте клієнтів вони бережуть. Сам на Київстарі з 2005 року.
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Киевстар тоже не ангелы. Но на фоне дерьма под названием вудуфон - вполне нормальный оператор. У меня эта муйня, вудуфон работает только на прием. и пополнять счет я не собираюсь. А когда у меня закончились деньги, так это шакалье слало мне смски каждый день почти месяц, чтобы я пополнил счет и предлагали куче бонусов. Напрасно стараются. В Киевстаре за 75 гр. в месяц по моему тарифному плану 6 гиг интернета и 100 минут безплатных на другие операторы.. И нахрен какой-то сранный водафон.
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водафон 50 грн 6 гб. а жлобью киевстара- средний палец,а не мои деньги
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ты болен?? у водафона счас в принципе ниже 80 грн нет тарифов...
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Кожен обирає своє. Комусь подобається хамство операторів, підключення платних послуг без відома абонента та інші смаколики. А хтось хоче заплатити один раз, та не думати, чи вистачить йому коштів на місяць.

Увімкни точку роздачі)))) я на КС можу, а на водафоні бан)
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у меня для раздачи интернета роутер есть. нафиг мне его с телефона раздавать? то так сельские лохи делают
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Відкрию таємницю- коли є декілька гаджетів, то не обов'язково купувати на кожен стартовий пакет для доступу в інтернет. Звичайно, у "сільських лохів" цього немає, у них є найдешевший тариф "найрейтинговішого" оператора)
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Владіславе, згоден з вами, але ще додам таке - окрім відношення офісних МТС до кліентів як до лайна або курячого помету, ця шаражка зараз належить беніфіцірам з РФ. Цензор збрехав про міжнарожну группу "МТС" - це є "АФК-Система" Російська федерація.
Вони вже давно "забили" на розвиток послуг в Україні, тільки підримують цей бізнес з метою продажу, по слідам "Сбєра".
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згоден, ця компанія не дружня до клієнтів. це взгалі як небо та земля - цей вудуфон та колишня user-friendly UMC.
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ЮеМСи были нормальные Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору - Цензор.НЕТ 7165 Юкрейниэн Мобил Коннекшн Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору - Цензор.НЕТ 9663
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cкайнет підгорає.

чебуреки поки не вдупляють
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Невже? Та нехай продають кому завгодно, аби не кацапам!
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МТС, закрывшийся фиговым листком с надписью Водафон и так кацапская контора Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору - Цензор.НЕТ 1611
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Я в курсе. Потому и радуюсь, что её продадут хоть кому угодно, лишь бы не в кацапский карман мои деньги шли.
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Флаг тебе в зад и попутного ветра. Обойдемся без твоей сопливой дебильной рекламы. Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору - Цензор.НЕТ 8029
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А что бутусик не пишет что МТС это засрашкинскя компания,стесняется?
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киевстар -парашная компания 70% акций- кацапстану принадлежат
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