 Путин уволил замешанного в оккупации Крыма советника по экономике

Соответствующий указ Путина от 7 октября опубликован на российском портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

На прошлой неделе на саммите ЕврАзЭс Глазьев был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Он сменил на этом посту Татьяну Валовую.

Глазьев в 2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента РФ, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.

В 2014 году Глазьева внесли в санкционные списки США и Евросоюза за активную роль в подготовке оккупации Крыма Россией.

В 2012 году в качестве советника Путина Глазьев курировал создание Таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном, который превратился в Евразийскую экономическую комиссию.

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В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил об объявлении подозрения 20 российским чиновникам, которые, по данным следствия, причастны к совершению преступлений против Украины. В Генпрокуратуре, в частности, обнародовали запись телефонного разговора советника президента России Сергея Глазьева и директора Института стран СНГ Константина Затулина, на которых они обсуждают сценарии дестабилизации ситуации в Крыму и на востоке Украины.

Напомним, Цензор.НЕТ провел серию публикаций - расшифровки телефонных разговоров советника президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой в первые дни оккупации Россией полуострова. В конце 2017 года записи этих разговоров были обнародованы в Облонском суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича. В частности, в одном из разговоров Глазьев сообщает собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять некое постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".