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 Аграрный реестр в пилотном режиме может заработать до конца года

Правительство планирует запустить аграрный реестр производителей сельскохозяйственной продукции в пилотном режиме до начала 2020 года.

Об этом сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по развитию АПК в Кабинете министров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пилотный вариант (аграрного реестра сельхозпроизводителей) - до конца года, а через полгода планируем передать его госпредприятию, которое будет отвечать за реестр", -  сказал Высоцкий.

По словам замминистра этого же ведомства Инны Метелевой, в настоящее время не существует ни одного реестра, где были бы собраны все участники аграрного рынка и информация о ресурсах, которые есть в их распоряжении.

Метелева указала, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о финансировании создания данного аграрного реестра за счет кредитных средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153086
 
 
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