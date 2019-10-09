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 "Укрзализныця" рассматривает запуск частных локомотивов на убыточных маршрутах, – Кравцов

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность запуска частной тяги на убыточных железнодорожных направлениях.

Об этом глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил в интервью БизнесЦензору.

"Мы рассматриваем эту возможность. Есть задание от Министерства инфраструктуры подготовить пилотный проект по введению частной тяги на определенных направлениях до конца года", – сказал Кравцов, комментируя предложение разрешить использование частных локомотивов на нерентабельных для "Укрзализныци" маршрутах.

Как сообщалось, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги.

В целом, по оценкам специалистов "Укрзализныци", частный парк локомотивов насчитывает почти 2,5 тыс. единиц.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 - пассажирские и 1758 - грузовые локомотивы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153082
 
 
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