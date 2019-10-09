 Власти Киева оценили сроки запуска метро на Троещину в 5-10 лет

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в интервью изданию Хмарочос, передает БизнесЦензор.

"По моему мнению, это перспектива 5-7-10 лет. Пока у нас есть только предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование), однако нет ТЭО и самого проекта строительства метро в этот микрорайон", – сказал Поворозник.

По словам замглавы КГГА, реализация проекта осложняется отказом правительства предоставить государственные гарантии для получения финансирования.

"У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая строила бы метро на Троещину. По предварительным оценкам речь идет о сумме $2 млрд. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, но правительство отказывается нам их предоставлять", – пояснил Поворозник.

В то же время замглавы КГГА назвал реалистичными сроки запуска метро на Виноградарь, где уже ведутся работы.

"Мы начали строить метро на Виноградарь в 2018 году. Один год фактически пошел на подготовительные работы. Так всегда бывает. Еще два года должны пойти на строительство самих станций. Если учесть, что одну станцию ​​метро в Киеве строят год, то мы вполне успеваем построить метро до 2021 года", – сказал Поворозник.

По словам чиновника, на реализацию этого проекта уже выделен аванс на сумму 2,5 млрд грн.

"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.