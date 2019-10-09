[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.65 26.94
 Финансы
  396  0
Все про:Греция (118) облигации (644) евробонды (284)

 Греция впервые разместила облигации с отрицательной доходностью

Греция впервые в истории разместила трехмесячные государственные облигации с отрицательной доходностью.

Как сообщает Bloomberg, таким образом страна присоединилась к государствам, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в ходе прошедшего в среду аукциона Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью минус 0,02%, тогда как как два месяца назад аналогичные облигации были проданы по ставке 0,01% годовых.

Как отмечает агентство, в последнее время все больше стран еврозоны размещают облигации с отрицательной доходностью на фоне низких процентных ставок Европейского центрального банка и ожиданий возобновления программы скупки активов.

Кроме того, инвесторы рассчитывают на меры налогово-бюджетного стимулирования, поскольку у монетарной политики практически не осталось возможностей для стимулирования экономики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153074
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция США Труба Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх