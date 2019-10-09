 В России подготовили закон о блокировке пользователей мессенджеров

Соответствующий законопроект в Госдуму во вторник внесла группа российских сенаторов во главе с Андреем Клишасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Авторы проекта документа утверждают, что он направлен на снижение числа "ложных террористических сообщений", рассылка которых в 2019 году якобы приобрела массовый характер.

Критики законопроекта указывают, что под видом борьбы с преступностью власти пытаются цензурировать интернет и контролировать переписку граждан.

В июле российские сенаторы уже вносили в Госдуму проект, обязывающий почтовые сервисы блокировать сообщения, содержащие запрещенную информацию.

В пресс-релизе Клишаса уточняется, что этот законопроект был отозван из Госдумы, а вместо него внесен новый документ.

"На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", – заявил российский сенатор.

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Согласно проекту, компании должны будут блокировать пользователя в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора. За неисполнение данных требований предусматривается административная ответственность. Размер штрафа, по данным российских агентств, может составить до миллиона рублей.

Как отмечает агентство, Россия последние годы значительно усилила регулирование всемирной сети, в том числе обязав провайдеров запрещать доступ к тысячам сайтов и популярному мессенджеру Telegram.