 Кабмин просит иностранных партнеров помочь с кредитами фермерам на покупку земли

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по развитию АПК в Кабинете министров 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас работаем над запуском Фонда частичного гарантирования кредитов. Упор будет сделан на малых производителей, есть ориентир по определению (малых производителей) на уровне до 500 га, однако я думаю, что ограничение лучше делать на сумму, чем на гектар, потому как на 500 га плодоовощной продукции можно иметь оборот как на 5 тыс. га", - сообщил Высоцкий.

По словам Высоцкого, правительство приглашает международные финансовые структуры стать донорами Фонда. Дедлайн запуска Фонда - до 1 октября 2020 года.

"В октябре будет внесен законопроект по господдержке, по плану - на следующей неделе, в течение полутора месяца со всеми регламентами должен быть принят", - сообщил замминситра.

Помимо законопроекта о господдержке АПК в парламент планируется внести еще законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, который также входит в пакет "земельной реформы".

Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября одобрил концептуальные направления по удешевлению кредитов сельхозпроизводителям на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается внедрить два основных механизма: предоставление господдержки по удешевлению кредитов малым сельхозпроизводителям для покупки земли с/х назначения и введение механизма гарантирования обязательств таких товаропроизводителей с целью снижения рисков для банков по данному виду кредитования.

В рамках механизма удешевления кредитов будет предоставлена частичная компенсация процентной ставки по кредиту и суммы кредита на покупку земли.

Идею создания Агентства частичного гарантирования кредитов для малых и средних сельхозпроизводителей на приобретение земли после запуска рынка ранее предлагал Всемирный Банк.