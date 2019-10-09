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 Экс-министр энергетики Тополов увеличит капитал своего банка на 49 миллионов

Банк "Земельный капитал" намерен увеличить уставный капитал минимум на 48,5 млн грн, или на 21,4% – до 275 млн грн путем размещения акций допвыпуска.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос об увеличении уставного капитала его акционеры рассмотрят на общем собрании 8 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В повестку дня собрания акционеров также включен второй вариант увеличения уставного капитала на 73,5 млн грн, или на 32,5% – до 300 млн грн.

АО "КБ "Земельный капитал" основан в 1994 году.

Согласно данным НБУ на 1 января 2019 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.

По данным НБУ, к началу июля 2019 года по размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 65 место (672,74 млн грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153063
 
 
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