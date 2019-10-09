 Минэкономики готовит два прогноза ускорения роста в 2020 году, – Милованов

Об этом сообщил журналистам министр Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть два прогноза: по одному - рост ниже, но выше, чем в этом году; по второму – рост больше, и он ближе к прогнозу премьера, команды и правительства в 40% (рост ВВП на 40% за пять лет). Их будет два, и мы будем решать, какой выберем", – сказал Милованов.

Он добавил, что разница в прогнозах обусловлена возможным изменением бизнес-климата в Украине.

"Если мы боремся с коррупцией, схемами, боремся за право закона, за суды, проводим реформы и делаем это честно, то будем иметь второй сценарий. Если мы делаем рынок земли – делаем его хорошо, но при этом не решаем вопрос неэффективности и нечестности судей, то сценарий будет первым", – пояснил министр.

По его словам, пока макропрогноз не утвержден, на работу над ним потребуется еще неделя или две.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержит два сценария развития. Базовый предполагает замедление роста ВВП с 3,3% в 2018 году до 3% в этом году с ускорением до 3,8% в 2020 году и 4,1% - в 2021 году.

Согласно второму варианту, в 2020-2021 годы прогнозируется рост ВВП на уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.