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 "Укрзализныця" введет электронный обмен таможенной информацией о транзитных грузах

АО "Укрзализныця" и Государственная фискальная служба Украины (ГФС) вводят электронный документооборот при перевозке грузов в межгосударственном сообщении.

Переход от бумажной к электронной форме обмена информацией предусмотрен подписанным сторонами соглашением об информационном сотрудничестве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Организация электронного документооборота между "Укрзализныцей" и ГФС позволит оптимизировать контрольные процедуры при перемещении товаров через таможенную границу Украины, уменьшить время обработки поездов на пограничных передаточных станциях и упростить процедуру выдачи грузов на станции назначения", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что благодаря подписанному соглашению в перспективе электронные документы постепенно должны заменить бумажные при организации перевозок импортных, экспортных и транзитных грузов.

В компании также сообщили, что соглашение об информационном сотрудничестве между "Укрзализныцей" и ГФС создает перспективы для внедрения новых сервисов во взаимодействии между грузоотправителем, таможней и перевозчиком.

Напомним, оформление документов для перевозки грузов железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в порты "Укрзализныця" осуществляет полностью в электронном виде с июля 2011 года. По электронной накладной также организована перевозка порожних собственных и арендованных вагонов в международном сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153059
 
 
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