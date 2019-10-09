 "Укрзализныця" введет электронный обмен таможенной информацией о транзитных грузах

Переход от бумажной к электронной форме обмена информацией предусмотрен подписанным сторонами соглашением об информационном сотрудничестве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Организация электронного документооборота между "Укрзализныцей" и ГФС позволит оптимизировать контрольные процедуры при перемещении товаров через таможенную границу Украины, уменьшить время обработки поездов на пограничных передаточных станциях и упростить процедуру выдачи грузов на станции назначения", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что благодаря подписанному соглашению в перспективе электронные документы постепенно должны заменить бумажные при организации перевозок импортных, экспортных и транзитных грузов.

В компании также сообщили, что соглашение об информационном сотрудничестве между "Укрзализныцей" и ГФС создает перспективы для внедрения новых сервисов во взаимодействии между грузоотправителем, таможней и перевозчиком.

Напомним, оформление документов для перевозки грузов железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в порты "Укрзализныця" осуществляет полностью в электронном виде с июля 2011 года. По электронной накладной также организована перевозка порожних собственных и арендованных вагонов в международном сообщении.