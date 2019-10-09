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 В Киеве начали отопительный сезон в медицинских учреждениях

В столичных учреждениях здравоохранения начат отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Директор департамента Валентина Гинзбург сообщила, что в первую очередь теплом обеспечивают родовспомогательные и детские учреждения, учреждения санаторно-курортного лечения и стационарные учреждения, оказывающие ургентную помощь.

По состоянию на 16:00 9 октября к теплоснабжению подключено 80 медицинских учреждений, подчиненных Департаменту здравоохранения.

Сейчас подключение медицинских учреждений продолжается.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153054
 
 
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