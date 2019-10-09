 Фискальная служба смогла сэкономить 70% на закупке сканеров

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

По итогам тендеров ООО "Научно-технологическое предприятие "Обериг" за 24 млн грн поставит 41 стационарную траспортерную сканирующую систему AT100100 с тоннелем 1000х1000 мм производства Safeway Inspection System Company Limited (Китай) по 585 тыс. грн за штуку.

На сайте "Alibaba" китайский производитель продает их оптом по 716 тыс. грн без доставки.

Фирма выиграла аукцион у пяти допущенных конкурентов, предложив цену, которая была почти вчетверо ниже ожидаемой стоимость этого лота в 93,89 млн грн.

Соперниками победителя тендера были ООО "Фолгат", ООО "МКТ-комьюникейшн", компания Arempa International Ltd FZC (ОАЭ), ООО "Специализированное производственное бюро "Центурион" и ООО "НК Системс".

Вышеупомянутое "СОБ "Центурион" за 7,93 млн грн поставит еще шесть стационарных прямопоказывающих сканирующих систем Scanmax 25 из камерой 500х400х500 мм производства "Scanna MSC Limited" (Великобритания) по 1,32 млн грн.

Единственным допущенным конкурентом с вдвое более дешевой ценой была арабская Arempa International Ltd FZC, причем никто не снижал цену на аукционе. Однако соперник отказался заключить договор, и его отклонили.

Цена "СОБ "Центурион" была на 12% ниже ожидаемой стоимость этого лота в 9 млн грн.

Кроме того, Arempa International Ltd FZC за 102 тыс. евро, или 2,69 млн грн поставит три стационарных траспортерных сканирующие системы Rapiscan 624XR с тоннелем 500х800 мм производства Rapiscan Systems Limited (США) по 34 тыс. евро или 897 тыс. грн.

На этот раз допущенными конкурентами были "СОБ "Центурион" и "Фолгат". Цена Arempa International Ltd FZC оказалась втрое ниже ожидаемой стоимость этого лота в 7,11 млн грн.

Гарантия на товары 2019 года выпуска составляет два года после монтажа. Ряд фирм не допустили к торгам из-за несоответствия квалификационным критериям или условиям тендера.

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Основателем и директором столичного "НТП "Обериг" является киевлянин Андрей Чеботарев, который также владеет и управляет зарегистрированным там же ООО "Производственное предприятие "Невада".

По данным системы "YouControl", ранее основателем был Алексей Никишин, а до него –

Владимир Луковецкий. Директорами были Федор Розвадовский и Валерий Зарембо.

Зарембо руководит и является совладельцем ООО "Зар Эйр Системс", а также работал бухгалтером в ООО "Ватек", которым совалдела Екатерина Зарембо. В рамках подготовки к "Евро-2012" аэропорты Львова и Донецка приобрели у этой компании техники на 159,4 млн грн.

Столичное "СОБ "Центурион" во главе с Антоном Тарасенко принадлежит Елене Бережной, которая ранее была прописана вместе с владелицей "Скан Системс" Натальей Бережной.

Елена Бережная владеет компанией с почти идентичным названием – ООО "Специализированное научно-производственное бюро "Центурион", директором которой является тот же Антон Тарасенко.

Компания "Arempa International Ltd FZC" из свободной зоны в Дубае принадлежит гражданам Армении Вахе Папазяну, который живет в США, и Хасмик Данельян, которая живет в ОАЭ, и гражданке Румынии Натальи Лебедевой родом из Молдовы, которая живет в США.