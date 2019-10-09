 Урожай зерновых с 78% площадей превысил 51 миллион тонн

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

В том числе:

кукурузы – 11,3 млн тонн с площади 1,8 млн га, или 36% к прогнозу, при урожайности 63,1 ц/га;

гречки – 78 тыс. тонн с площади 59 тыс. га, или 88% к прогнозу, при урожайности 13,2 ц/га;

проса – 147 тыс. тонн с 78 тыс. га, или 87% к прогнозу, при урожайности 18,8 ц/га.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 5,1 млн га, или 86%, и собрано 12,1 млн тонн зерна при средней урожайности 23,9 ц/га. Сои обмолочено на площади 1,2 млн га, или 74% к прогнозу, и собрано 2,8 млн га зерна при средней урожайности 23,9 ц/га. Сахарной свеклы собрано 3,7 млн тонн с площади 83 тыс. га, или 38% к прогнозу, при средней урожайности 443 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 5,1 млн га площади озимыми зерновыми, или 69% к прогнозу, из них посеяно:

озимой пшеницы – 4,5 млн га, или 72% к прогнозу;

ржи – 98 тыс. га, или 80% к прогнозу;

озимого ячменя – 465 тыс. га, или 51% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 1,0 млн га, или 96% к прогнозу.