 Цены возобновили рост после трех месяцев снижения, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

С начала года рост цен ускорился до 3,4%, по сравнению с 2,7% месяцем ранее. По отношению к сентябрю 2018 года цены выросли на 7,5%.

При этом базовая инфляция в сентябре 2019 года, по сравнению с августом, составила 1,2%, с начала года – 3,3%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%.

Больше всего (на 21,4%) подорожала гречневая крупа, на 2,4-0,6% выросли цены на фрукты, молоко и молочную продукцию, масло, рыбу и продукты из рыбы, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,3-1% подешевели яйца, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,3%.

Одежда и обувь подорожали на 8,7%, в частности, обувь – на 10,4%, одежда – на 7,5%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% в Госстате поясняют снижением цен на природный газ на 3%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на водоснабжение и содержание домов и придомовых территорий – на 0,5%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,4% в основном из-за удешевления автомобилей на 1,4% и транспортных услуг на 0,5%.

В то же время услуги образования подорожали на 9,9%, а именно: высшего – на 12,6%, среднего – на 11,6%.

Как сообщалось, по данным Гостата, в июне, июле и августе 2019 года была зафиксирована дефляция на 0,5%, 0,6% и 0,3% соответственно. В мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле – 1%.