 Кабмин согласовал назначение глав Одесской и Тернопольской областных администраций

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, одобрены предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Максима Куцого, Тернопольской ОГА – Игоря Сопеля.

Предприниматель Максим Куцый ранее работал в органах МВД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. В своей декларации он указал, что является бенефициаром или совладельцем ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Игорь Сопель был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу на Тернопольщине, ранее возглавлял подразделение ООО "Агробизнес"

Кроме того, одобрены решения о назначении председателем Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области – Людмилы Димидюк Житомирской районной государственной администрации –Юрия Оханского, Чудновской районной государственной администрации Житомирской области – Александра Хомича.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге уточнили, что в Кабинет министров не поступало на согласование представление о назначении народного депутата из фракции "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА и подтвердил свое намерение претендовать на эту должность.

Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.