 Минздрав откажется от устаревших медицинских справок

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан относительно дерегуляции и отмена устаревшей медицинской документации.

Команда министерства приглашает оставить свои предложения по медицинским справкам на официальной Facebook-странице министерства или прислать их на электронный адрес коммуникационной команды we@healthcentre.media.

На этой неделе в министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу наработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", – отметила Скалецкая.