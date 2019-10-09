 "Укртрансгаз" полностью готов к отопительному сезону

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Согласно графикам производственных программ, обследовано 171,2 км трубопроводов, в том числе 388 подводных и 248 надводных переходов через водные преграды. Осуществлен капитальный ремонт 14,1 км магистральных газопроводов, 29 скважин на газохранилищах и 15 газоперекачивающих агрегатов, проведена реконструкция 12 газораспределительных станций, отремонтировано 1034 единицы автотранспортной техники, а также восстановлено 4910 км линий связи и 18,2 км линий электропередач на объектах ГТС.

"Укртрансгаз" обеспечил выполнение плана наполнения ПХГ, что также является ключевым задачам подготовки к осенне-зимнему периоду. Согласно оперативным диспетчерским данным, за последние пять месяцев в газохранилища было закачано 11 млрд кубометров природного газа, что на 2,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на сегодня в ПХГ Украины накоплено 20,8 млрд кубометров газа, этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, и является рекордным за последние девять лет.

Кроме того, в структурных подразделениях созданы штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, разработаны планы пожарной безопасности, созданы аварийные запасы необходимых материально-технических ресурсов. Проведено почти 250 противоаварийных тренировок по отработке локализации и ликвидации аварийных ситуаций, в том числе во взаимодействии с органами ГСЧС Украины.

В результате все подразделения оператора ГТС получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020.

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