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 Кабмин одобрил передачу госпредприятий АПК в подчинение Минэкономразвития

Государственные предприятия агропромышленного комплекса Украины переданы в подчинение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только сегодня (на заседании Кабинета министров) было принято решение о передаче всех государственных предприятий, которые находятся в подчинении МинАПК, ко мне (в подчинение Минэкономразвития). Еще необходимо принять акты приема-передачи, только тогда я смогу официально назначать и увольнять руководство предприятий", - сказал Милованов.

Милованов отметил, что недополученная прибыль от работы предприятий АПК, владеющих землей, составляет около 1 млрд грн в год.

"Это то, что мы могли бы получать, если бы не воровство", - добавил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153006
 
 
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