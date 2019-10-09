 Кабмин одобрил передачу госпредприятий АПК в подчинение Минэкономразвития

Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только сегодня (на заседании Кабинета министров) было принято решение о передаче всех государственных предприятий, которые находятся в подчинении МинАПК, ко мне (в подчинение Минэкономразвития). Еще необходимо принять акты приема-передачи, только тогда я смогу официально назначать и увольнять руководство предприятий", - сказал Милованов.

Милованов отметил, что недополученная прибыль от работы предприятий АПК, владеющих землей, составляет около 1 млрд грн в год.

"Это то, что мы могли бы получать, если бы не воровство", - добавил министр.