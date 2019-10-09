[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.65 26.94
 Финансы, Коррупция
  1106  5
Все про:Жеваго (156) розыск (48) Финансы и Кредит (55) Труба (3) ГБР (39)

 Госбюро расследований объявило в розыск Жеваго

Подозреваемый в расхищении средств банка "Финансы и кредит" бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

Об этом на брифинге заявил Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прошло несколько дней, как Жеваго был вызван для вручения подозрения. Жеваго не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно", – сказал Труба.

Глава ГБУ добавил, что теперь по процедуре в суде должно быть получено разрешение на возможное задержание Жеваго, а также подозреваемый должен быть объявлен в соответствующие розыски.

"Так вот, этот процесс начат и на данный момент продолжается. Мы обратились в суд. На данный момент он (Жеваго, – ред.) объявлен в розыск. И сейчас принимаются меры об объявлении его в дальнейшем в межгосударственный розыск", – отметил Труба.

Отметим, в перечне лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД фамилия Жеваго пока отсутствует.

Как сообщалось, на минувшей неделе следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153003
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прикольно ! Костя украл из банков -2,5 млрд гривен , а штраф приписали ему 1.5 млрд гр.И то он возмущен и отьехал в Лондон решать .
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция США Труба Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх