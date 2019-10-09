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 Нацбанк призвал нового генпрокурора расследовать вывод денег из "Приватбанка"

Национальный банк Украины направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из "Приватбанка" бывшими владельцами накануне национализации.

Об этом сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Мы написали письмо новому генпрокурору, проинформировали о материалах дела, которые были переданы в Генпрокуратуру. Но для начала, как мне кажется, нужно будет определить, кому подследственно это дело, не уверена, что Генпрокуратуре. Возможно ГБР", - сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что сейчас движения по делу "Приватбанка" нет.

Также Рожкова считает, что обыски, которые правоохранители проводили в "Приватбанке", могут навредить банку в судах против бывших владельцев.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из "Приватбанка" перед национализацией средства.

В то же время, по словам Луценко, для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника – бенефициара.

В декабре 2017 года сотрудники Генеральной прокуратуры провели следственные действия в главном офисе ПАО "Приватбанк" в Днепре. При этом, как стало известно, перед этим генпрокурор Юрий Луценко якобы случайно встречался с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским в Амстердаме.

Напомним, в январе 2018 года Высокий суд Лондона (Великобритания) продлил действие изданного в декабре 2017 года приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего указа суда.

Кроме того суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Решение вынесено по иску национализированного "Приватбанка" против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Ранее привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153002
 
 
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