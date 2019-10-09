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Все про:Киев (2202) электронные билеты (69)

 В Киеве создали карту пунктов продажи и пополнения электронного билета

В Киеве создано более 300 точек продаж и пополнения Единого электронного билета – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Где именно купить Kyiv Smart Card или пополнить оффлайн, теперь можно узнать благодаря карте.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Карта будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется. Так, уже вскоре Kyiv Smart Card можно будет пополнить на всех станциях метро.

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

  • в кассах 10 станций КП "Киевский метрополитен";
  • в автоматах самообслуживания в вестибюлях станций КП "Киевский метрополитен";
  • в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

Пополнить транспортную карту и купить разовый QR-билет можно:

  • в Личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua;
  • в приложении Kyiv Smart City;
  • в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;
  • с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

При покупке большого количества поездок действует система скидок. При покупке от 1 до 9 поездок один билет стоит 8 грн. Если пополнить карту на 10-19 поездок, стоимость билета уменьшиться до 7,70 грн, 20-29 поездок – 7,40 грн, 30-39 поездок – 7,10 грн, 40-49 поездок – 7,80 грн, 50 поездок – 6,50 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152998
 
 
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