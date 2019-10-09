"Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации."

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.
В том числе, заместителями министра цифровой трансформации назначены:
- жена министра юстиции, экс-главы правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дениса Малюськи Людмила Рабчинская (с 15 октября);
- бывший депутат Одесского городского совета, предприниматель Александр Борняков;
- эксперт сектора IT и Телеком BRDO Александр Шелест;
- основатель и управляющий партнер группы компаний Quadrate 28 Corp Валерия Ионан (заместителем по вопросам европейской интеграции).
Кроме того, первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначен Виталий Шубин, а заместителем главы ведомства по евроинтеграции – Константин Чижик.
Также правительство назначило Юлию Гусеву заместителем министра Кабинета министров, Алексея Сивирина – заместителем министра культуры, молодежи и спорта.
Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения на Инну Солодку.
'это капец(
от этого уходить пытаемся, ан нет - все равно лезут!
Цікаво, що у розвинених країнах нема міністерств цифрової трансформації, а сама трансформація - є. У нас - гучні слова "міністерство цифрової трансформації", а самої трансформації ніц нєма.
Створіть ще міністерство польотів на Марс, "Д., б.!"