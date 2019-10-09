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Все про:Кабмин (3481) назначение (427) Малюська Денис (3) Минцифры (12)

 Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации

Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, назначил 8 заместителей министров.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

В том числе, заместителями министра цифровой трансформации назначены:

  • жена министра юстиции, экс-главы правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дениса Малюськи Людмила Рабчинская (с 15 октября);
  • бывший депутат Одесского городского совета, предприниматель Александр Борняков;
  • эксперт сектора IT и Телеком BRDO Александр Шелест;
  • основатель и управляющий партнер группы компаний Quadrate 28 Corp Валерия Ионан (заместителем по вопросам европейской интеграции).

Кроме того, первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначен Виталий Шубин, а заместителем главы ведомства по евроинтеграции – Константин Чижик.

Также правительство назначило Юлию Гусеву заместителем министра Кабинета министров, Алексея Сивирина – заместителем министра культуры, молодежи и спорта.

Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения на Инну Солодку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152996
 
 
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снова вернулись к родственничкам и одногруппникам/классникам?
'это капец(
от этого уходить пытаемся, ан нет - все равно лезут!
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А шо там ЗЕленнский говорил, про кумов и родичей у новой ЗЕкоМАНДЫ?
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"Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации."
Цікаво, що у розвинених країнах нема міністерств цифрової трансформації, а сама трансформація - є. У нас - гучні слова "міністерство цифрової трансформації", а самої трансформації ніц нєма.
Створіть ще міністерство польотів на Марс, "Д., б.!"
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