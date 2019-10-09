 "Укрзализныця" начала поиск инвестора для перезапуска Wi-Fi в поездах "Интерсити"

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензору.

"Что касается Wi-Fi, то у нас запланировано несколько нововведений... Запуск Wi-Fi в поездах "Интерсити". Есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах. Первый – это инвестировать собственные средства, и это убыточный вариант. Второй – запустить частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе... Первый вариант УЗ попробовала воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом", – заявил Кравцов.

Также в УЗ сообщили, что на Центральном вокзале Киева также появится бесплатный Wi-Fi.

Напомним, ранее Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" рассматривает возможность улучшить качество Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета.

Также ранее в УЗ заявляли, что компания ввела в залах отдыха повышенного комфорта Центрального железнодорожного вокзала станции "Киев-Пассажирский" бесплатный доступ к интернету "через Wi-Fi-технологии".