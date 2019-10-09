 Правительство создало рабочую группу по подготовке к отопительному сезону

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-конференции в среду после заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть ряд сложных вопросов, например город Смила нас снова "радует". Сегодня в том числе было принято решение о создании отдельной рабочей группы под руководством министра Бабак Алены Валериевны (Министерство развития громад и территорий), которая должна дать оценку тому, что происходит, и в течение нескольких дней предложить правительству, как выйти их непростой ситуации, которая сложилась", - сказал Гончарук .

"У нас есть план подготовки к отопительному сезону, согласно которому, до 15 октября мы должны все подготовить", - уточнил он.

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