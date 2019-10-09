 Кабмин перераспределил 7 миллиардов на проекты регионального развития

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Решение правительства позволит внести изменения в 25 проектов и уменьшить финансирование на более 224 млн грн за счет проектов, где есть риски неосвоения средств до конца 2019 года", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в августе глава Офиса президента Андрей Богдан обратился в Кабмин с требованием заблокировать финансирование местным бюджетам 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие на социально-экономическое развитие якобы с целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств и для проверки целесообразности их выделения.

К проектам, которые финансируются за указанные средств относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров", – заявили в ОП.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет приостанавливать финансирование программ регионального развития по просьбе Богдана.

Как сообщалось, по состоянию на июль было одобрено финансирование 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

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