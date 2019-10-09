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 Для покрытия сел интернетом нужно 15 миллиардов, – глава "Киевстар"

Для покрытия украинских сел интернетом нужно 4-5 млрд гривен для трех основных украинских мобильных операторов, сообщил CEO компании "Киевстар" Александр Комаров.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Проект по покрытию сел очень инвестиционно емкий. Здесь речь идет о 4-5 млрд грн", - сказал он. При этом Комаров уточнил, что такая сумма нужна для каждого из трех украинских операторов, а не только для "Киевстар".

Также CEO мобильного оператора заявил, что компания не против совместной постройки с другими операторами площадок под базовые станции.

"У задачи по покрытию есть два слоя. Второй слой, достаточно дорогой — это постройка новых сайтов (площадок под базовые станции), чтобы обеспечить пожелания по покрытию. Вот здесь шеринг может стать достаточно эффективным решением", - сказал Комаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152972
 
 
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Так киевстар сейчас снимает много денег с абонентов за так называемый интернет, которого у многих в селах нету. Вот пусть с незаконнозаработанных денег и расширяет сеть
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Киевстар умеет даже за 0 (ноль) снимать с абонентов деньги.
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