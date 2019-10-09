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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:Кабмин (3481) Ляпина (7) увольнение (340) Минэкономразвития (889) Милованов Тимофей (16)

 Кабмин уволил главу Государственной регуляторной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы.

Как передает БизнесЦензор, об этом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Наступает новая эра в Государственной регуляторной службе. Сегодня решением Кабинета министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина", – сообщил министр.

При этом Милованов высоко оценил работу Ляпиной на занимаемой должности, отметив, что "она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине".

"Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", – отметил глава Минэкономики.

Милованов также пообещал, что на должность главы Госрегуляторной службы будет объявлен конкурс.

Министр добавил, что временно исполняющим обязанности председателя ГРС назначен заместитель главы ведомства Олег Мирошниченко.

Напомним, Ксения Ляпина занимала должность главы Государственной регуляторной службы с января 2015 года, до этого она была народным депутатом от фракции "Народный фронт", а ранее – от "Батькивщины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152969
 
 
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чимало було "не глупых"- зараз пjдтянулись зебіли, а це вже інша історія. Он зараз в онлайні дає брифінг т. зв. "глава уряду" Гончарук - повний "0" Фунт при Бені.
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Недурною жінкою вона в залишилася. А от державна інстанція стане "багатшою" на одну дурну особу, як це зараз модно. Бо рівень професіоналізму і ерудиції держчиновників не повинні перевищувати рівень випадкового у політиці і економіці геймера Гончарука
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Ничего не шарящий,по его же словам, в экономике что-то там кудахчет о переосмысливании подходов в экономике. Зелереформаторы,блеать.
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звільни за те що похвалили. навела порядок, а треба хаос
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