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 "Укрзализныця" будет предоставлять вагоны сроком на год за доплату

"Укрзализныця" планирует подписывать контракты с крупнейшими клиентами на предоставление грузовых вагонов сроком на год.

Об этом в интервью БизнесЦензору сообщил глава правления "Укрзализныци" Евшений Кравцов.

крупнейшими клиентами УЗ будет подписывать контракт на год. В течение года УЗ обязуется предоставить определенное количество вагонов для перевозки их продукции. Но за гарантийные обязательства со стороны УЗ клиенты должны быть готовы заплатить нам определенный плюс к цене", отметил Кравцов.

По его словам, с зерновиками компания уже начала такое сотрудничество.

"У нас есть на сегодня 1-2 маршрута в день, которые мы таким образом даем на зерновой рынок", уточнил глава правления "Укрзализныци".

Если говорить о цене, то, по словам Кравцова, "за премиальную логистическую услугу УЗ получает 20% дополнительной маржи".

Резюмируя, глава правления "Укрзализныци" сообщил, что в дальнейшем ж/д компания будет распределять вагоны, использую принцип распределения вагонного парка через ProZorro и принцип длительных годичных контрактов.

Напомним, в конце 2018 года "Укрзализныця" сформировала и выставила первые восемь лотов по аренде полувагонов и зерновозов в системе электронных государственных торгов ProZorro.

В планах "Укрзализныци" в течение 2019-2020 года добиться того, чтобы 50% всего парка вагонов распределялись через "ProZorro.Продажi".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152961
 
 
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