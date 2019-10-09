 Криклий предложил отменить НДС на билеты на внутренние авиаперевозки

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в эфире телеканала "1+1", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обязательно должна развиваться внутренняя авиамобильность. Она сейчас на уровне 5-6% и этого недостаточно, особенно если сравнивать с Европой. Для ее развития планируем заводить внутренних перевозчиков, в том числе другие компании. Еще будем предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. Потому что как-то странновато выглядит: на международные перевозки НДС нет, а на внутренние – есть", – сказал министр.

По мнению Криклия, НДС на внутренние авиаперевозки негативно влияет на их стоимость, в итоге из-за дороговизны билетов ряд регионов страны почти отрезан от авиасообщения.

В частности, министр отметил убыточность рейсов на Закарпатье: сейчас туда летает только один самолет.

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"За сезон 5 млн грн компенсации в пользу авиакомпании должна сделать местная горгосадминстрация, которая взяла на себя эти обязательства, потому что рейсы убыточны. Говорят, что мало самолетов, но эти рейсы недозагружены, поскольку дорого", – пояснил Криклий.

При этом глава Мининфраструктуры отметил, что проблема с аэропортом "Ужгород" в части взаимодействия со словацкой стороной может быть решена до конца текущего года.

В то же время министр настаивает на необходимости развития аэропорта в Мукачево.

"Мы бы хотели принципиально обратить больше внимания на восстановление аэропорта в Мукачево, поскольку он географически удобнее. Сейчас делают технико-экономическое обоснование, чтобы понять, в каком состоянии взлетно-посадочная полоса", – сказал Криклий.

Как сообщалось, ранее Криклий заявлял, что Мининфраструктуры работает над предложением, согласно которому украинские авиакомпании будут получать компенсацию за облет территории России.

С таким предложением ранее выступил бизнес-партнер Игоря Коломойского по авиакомпании МАУ Арон Майберг, который считает, что убытки перевозчика во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По словам Майберга, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание.