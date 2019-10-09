 Глава Нацкомиссии по тарифам призвала Зеленского назначить временных членов регулятора

Об этом глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила в ходе Пятого украинского газового форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принятие каких-либо решений зависит от того, будет ли у комиссии кворум... Законом предусмотрена возможность временно, на три месяца, без конкурса назначить членов комиссии. Я надеюсь, этот процесс не будет затянут, учитывая те сверхважные вопросы, которые сегодня требуют решения... Мы ожидаем соответствующих решений от президента Украины", – сказала Кривенко.

Комментируя сроки сертификации оператора ГТС, глава регулятора также выразила надежду на то, что регулятору удастся рассмотреть пакет документов быстрее, чем это предусмотрено внутренними процедурами комиссии (четыре месяца).

"Я надеюсь, мы сможем нашей командой осуществить это в более короткие сроки для того, чтобы до конца года осуществить сертификацию оператора ГТС", – добавила Кривенко.

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Как сообщалось, 8 октября члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Магльованный решили покинуть занимаемые должности.

При этом Формагей признал, что после этого НКРЭКУ потеряет кворум для принятия решений, отметив, что президент имеет полномочия назначить временных членов регулятора сроком на три месяца.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.